حزب "التضامن الجورجي" يناشد بوتين إلغاء التأشيرات للمواطنين الجورجيين

ناشد حزب "التضامن الجورجي من أجل السلام" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلغاء التأشيرات للمواطنين الجورجيين.

وقالت سكرتيرة الحزب ماموكا بيبيا: "نناشد فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين بطلب إلغاء قانون التأشيرات بالكامل للمواطنين الجورجيين".

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بالإضافة إلى ذلك، طلبت سكرتيرة الحزب من بوتين منح العفو للمواطنين الجورجيين الذين انتهكوا قواعد الإقامة في روسيا أو تم ترحيلهم قبل تخفيف نظام التأشيرات.

كما طلبت بيبيا تخفيف قواعد التوظيف للمواطنين الجورجيين في روسيا وتحديد أذون للعمل.

وفي 10 مايو 2023، أصدر بوتين قانونا يلغي نظام التأشيرات مع جورجيا باستثناء المواطنين الذين يدخلون روسيا للعمل أو لمدة تزيد عن 90 يوما للإقامة المؤقتة في روسيا، بما في ذلك الفيز الدراسية.

بالإضافة إلى ذلك، رفع بوتين الحظر المفروض على شركات الطيران الروسية على الرحلات الجوية المباشرة إلى جورجيا.

وهبطت أول رحلة من موسكو في مطار تبليسي في 19 مايو 2023 بعد انقطاع لمدة أربع سنوات.

المصدر: نوفوستي