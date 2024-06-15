كلب بايدن كوماندور يواصل ممارسة هوايته المفضلة في عض رجال الأمن المحيطين بالرئيس الأمريكي

ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" أن كلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، ويدعى كوماندور وهو من نوع شيفرد الألماني، عض عميلا آخر في الخدمة السرية مسؤولا عن أمن عائلة بايدن في سبتمبر 2023.

وأضافت الشبكة نقلا عن رسالة وصلتها بالبريد الإلكتروني: "كان الرئيس الأمريكي يمشي مع كلبه في حديقة جاكلين كينيدي بالقرب من البيت الأبيض عندما اقترب منه أحد عملاء الخدمة السرية.. عندما بدأت في الاقتراب من الرئيس لمعرفة ما إذا كان بحاجة إلى مساعدة، قفز الكلب بين ساقيه وعضني على ذراعي اليسرى من خلال الجزء الأمامي من سترتي، فسحبت يدي بعيدا وصرخت "لا". وبعد أن استدرت لإغلاق الباب، قفز علي الكلب مرة أخرى وعض نفس اليد مرة ثانية".

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وتابعت: "ويلاحظ أن جلد الموظف لم يتضرر، لكن علامات أسنان الكلب بقيت على السترة".

وذكرت شبكة "سي إن إن" سابقا أن عائلة بايدن شعرت "بالفزع" بشأن سلوك الحيوان الأليف. وقال مصدر بقناة تلفزيونية "إنهم حزينون حرفيا. لقد اعتذروا لكل شخص عضه، وأرسلوا الزهور إلى البعض.. لقد عملوا بجد من أجله، لكنهم اضطروا إلى إرساله للعيش مع أفراد الأسرة الآخرين".

وقام الكلب الأصغر لبايدن سابقا، بعض عميل في الخدمة السرية الأمريكية في البيت الأبيض بحسب شبكة "سي إن إن" التي ذكرت أنها الحادثة الـ24 من نفس النوع للكلب البالغ من العمر عامين.

وقال مسؤول الاتصالات في الخدمة السرية، أنتوني غوغليمي: "حوالي الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين، كان ضابط في الخدمة السرية على مقربة من الكلب وتعرض للعض"، مشيرا إلى أنه تم علاج الضابط من قبل الطاقم الطبي في البيت الأبيض".

وسبق أن ارتكب كوماندور حوادث مماثلة في البيت الأبيض، وفي مقر إقامة الرئيس في ديلاوير، وفقا لتقارير "سي أن أن" ومراسلات البريد الإلكتروني للخدمة السرية الأمريكية، بما في ذلك حادثة في نوفمبر 2022، حين تم نقل ضابط إلى المستشفى بعد أن عض الكلب ذراعيه وفخذيه، وهو ما استدعى مطالبات رسمية بقتله لأنه يستحق ذلك.

المصدر: وكالات