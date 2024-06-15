لوكاشينكو: بيلاروس تنوي التصدي لثلاثة مصادر للشر عبر منظمة شنغهاي

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده بعد انضمامها إلى منظمة شنغهاي للتعاون، تعتزم المساهمة بشكل عملي في ضمان الأمن الأوراسي ومكافحة الانفصالية والتطرف والإرهاب.

وأضاف لوكاشينكو في تهنئة أرسلها إلى أمين عام منظمة شنغهاي للتعاون تشانغ مينغ بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتأسيس المنظمة: "قريبا جدا ستصبح جمهورية بيلاروس العضو العاشر في منظمة شنغهاي للتعاون. نحن نعتزم بشدة تقديم مساهمة عملية في التعاون في قضايا الأمن الأوراسي، والتنمية المستدامة والمشاركة في ربط طرق النقل والآليات المالية، والتعاون الصناعي، والاتصالات الإنسانية، وكذلك مكافحة قوى الشر الثلاث: الانفصالية، والتطرف، والإرهاب".

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ووفقا للرئيس البيلاروسي تمكنت منظمة شنغهاي للتعاون، حتى الآن من إنشاء "عائلة شنغهاي فريدة ومتماسكة وضمان استقلالها الاستراتيجي". وقال لوكاشينكو: "تعتبر هذه المنظمة، واحدة من أكثر الهياكل تأثيرا في العالم متعدد الأقطاب الذي أخذ يتكون، وهي منصة فعالة للشراكة المتساوية في الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية".

وأعرب لوكاشينكو عن شكره للدعم المنهجي الذي قدمته أمانة منظمة شانغهاي للتعاون للجانب البيلاروسي طوال مسار الانضمام إلى المنظمة.

يشار إلى أن بيلاروس، أكملت الإجراءات اللازمة لإضفاء الطابع الرسمي على انضمامها إلى منظمة شنغهاي للتعاون، التي تضم في عضويتها روسيا والهند وإيران وكازاخستان وقرغيزستان والصين وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان. ومن المتوقع أن يتم إضفاء الطابع الرسمي على عضوية مينسك الكاملة في المنظمة خلال قمتها التي ستعقد في 4 يوليو في أستانا.

المصدر: تاس