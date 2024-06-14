 
مباشر

القوات الجوية الروسية تستهدف 4 قواعد للمسلحين في جبال أبو رجمين بمحافظة حمص السورية

أخبار العالم

القوات الجوية الروسية تستهدف 4 قواعد للمسلحين في جبال أبو رجمين بمحافظة حمص السورية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xqqm

أعلن نائب رئيس القيادة العسكرية المركزية الروسية في سوريا يوري بوبوف أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات على أربع قواعد للمسلحين في سوريا.

وأوضح يوري بوبوف: "على مدى الـ 24 ساعة الماضية، شنت القوات الجوية الروسية ضربات على أربع قواعد محددة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور (أبو رجمين) في محافظة حمص".

إقرأ المزيد
القوات الجوية الروسية تنفذ ضربات على ثلاث قواعد للمسلحين في سوريا
القوات الجوية الروسية تنفذ ضربات على ثلاث قواعد للمسلحين في سوريا

كما أكد في وقت سابق، أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات على عشر قواعد للمسلحين في محافظتي دير الزور وحمص.

يذكر أن سوريا وبرغم استعادة سيطرتها بدعم أساسي من روسيا على أجزاء واسعة من البلاد من قبضة المجموعات الإرهابية، إلا أنه ما تزال هناك حتى اليوم، بؤر إرهابية تحاول بدعم أمريكي ومن الخارج زعزعة استقرار الأوضاع في سوريا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يتقدم بمبادرة لـ"طي صفحة المأساة الأوكرانية"