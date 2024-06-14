قائد قيادة المنطقة الجنوبية في تقييم الوضع برفح: مستمرون في التقدم حتى نحقق أهدافنا

شدد قائد قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي اللواء يارون فينكلمان، خلال تقييم للوضع في رفح على أن قوات الجيش "مستمرة في التقدم حتى نحقق أهدافنا".

وقي تقييم الوضع الذي أجراه مع قائد الفرقة 162 العميد إيتسيك كوهين وقادة آخرين، قال فينكلمان: "الخطة واضحة للمضي قدما.. بجودة القوات وجودة القادة الموجودين هنا، نواصل التقدم حتى نحقق أهدافنا هنا".

وتوجه إلى الجنود قائلا: "أنتم تحققون النجاح مع العديد من التغييرات والتعلم والمثال الشخصي والتصميم على المضي قدما".

وواصلت قوات الفرقة 162، خلال اليوم الأخير، القتال في مدينة رفح، في حين واصلت قوات الفرقة 99 نشاطها وسط قطاع غزة.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية عددا من المسلحين وتم تدمير مواقع الإطلاق التي تم إطلاقها منها الليلة الماضية باتجاه قطاع غزة.

المصدر: Ynet