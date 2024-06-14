"فايننشال تايمز": قرار ماكرون حول الانتخابات النيابية يشكل خطرا بالنسبة له

قالت صحيفة فايننشال تايمز، إن قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحل الجمعية الوطنية، المجلس الأدنى في البرلمان الفرنسي، سيكون له تأثير سلبي عليه.

وجاء في مقالة الصحيفة: "تشير النتائج إلى أن مقامرة ماكرون بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة على أمل وقف صعود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، يمكن أن تأتي بنتائج عكسية بالنسبة له".

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وأشارت المقالة إلى أن الرئيس الفرنسي، اتخذ هذا القرار على خلفية فشل حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي. ولكن ووفقا للصحيفة، قد يؤدي ذلك إلى جلب الضرر لحزبه، بدلا من إعاقة نمو شعبية حزب التجمع الوطني.

في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت يوم الأحد في فرنسا، ضاعف حزب التجمع الوطني اليميني (RN)، تقدمه على ائتلاف الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث حصل على 31.36% من الأصوات.

وأعلن ماكرون بعد ذلك حل الجمعية الوطنية (مجلس النواب )، بالبرلمان الفرنسي، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة على جولتين – 30 يونيو و7 يوليو.

المصدر: نوفوستي