زاخاروفا تعلق على اتفاق الضمانات الأمنية بين واشنطن وكييف

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الاتفاقيات المتعلقة بالضمانات الأمنية بين أوكرانيا والولايات المتحدة ليس لها قوة قانونية.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة وأوكرانيا، وقعتا أمس الخميس، على اتفاق حول الضمانات الأمنية، يهدف وفقا للبيت الأبيض، لأن يصبح "جسرا" لعضوية أوكرانيا في حلف الناتو.

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ووقع على الوثيقة، عقب اللقاء في إيطاليا، الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفلاديمير زيلينسكي الذي انتهت صلاحيته في نهاية مايو الماضي. وبذلك أصبحت الولايات المتحدة الدولة السادسة عشرة التي توقع مثل هذه الاتفاقية مع أوكرانيا.

وأضافت زاخاروفا في حديث للصحفيين: "الأمر نفسه ينطبق على ما يسمى بالاتفاقيات الموقعة سابقا. والحقيقة هي أن هذه مجرد أوراق عادية، من حيث المبدأ، لا أريد التقليل من أهمية العمل مع الصحافة، ولكن في مكان ما يبدو لي أن البيانات الصحفية تبدو أكثر أهمية. لأنها تحمل جوهرا وشحنة معينة وتعكس الأحداث التي حدثت. هذه الاتفاقيات لا تتعلق بأي شيء، وليس لها أي قوة قانونية".

ووفقا لممثلة الخارجية الروسية، هذه الاتفاقات تبدو ضرورية "لكي تظهر للمواطنين المتبقين في أوكرانيا، الذين لم يضعهم زيلينسكي بعد تحت السكين، أن المجتمع الدولي يبدو معهم".

وتابعت زاخاروفا القول: "على وجه الخصوص، أعتقد أنهم بحاجة إلى ذلك من أجل التوجه إلى ما يسمى بالمؤتمر في سويسرا مع بعض التطورات، ذات الطبيعة شبه القانونية مرة أخرى".

المصدر: نوفوستي