اعتقال عشرات الأوكرانيين أثناء محاولة تهريبهم إلى مولدوفا بشاحنة

اعتقل حرس الحدود الأوكراني عشرات المواطنين أثناء محاولة تهريبهم إلى مولدوفا بشاحنة، بحسب ما أعلن الممثل الرسمي لدائرة الحدود الأوكرانية أندريه ديمشينكو.

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وقال ديمشينكو: "الليلة الماضية، في منطقة أوديسا، ضبطت دورية حدودية شاحنة تقل 41 شخصا كانوا يحاولون مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية".

وأضاف: "تم إيقاف السيارة على بعد بضعة كيلومترات من الحدود، وتم إجراء التحقيقات مع المخالفين، وسيتم تقديمهم إلى العدالة".

يذكر أن هذه ليست الحالة الأولى من نوعها، ففي 9 يونيو تمكن أكثر من 30 مواطنا أوكرانيا من عبور الحدود بشكل غير شرعي إلى هنغاريا من مقاطعة ترانسكارباتيان في شاحنة تحمل لوحات عسكرية، وتم كشف عملية التهريب من البلاد بواسطة كاميرات المراقبة.

وذكرت الإدارة الإقليمية الغربية لحرس الحدود في أوكرانيا أن ما لا يقل عن 45 مواطنا أوكرانيا لقوا مصرعهم وهم يحاولون مغادرة البلاد عبر الجبال والأنهار بشكل غير شرعي.

المصدر: تاس