وزير الوحدة في سيئول يؤكد "انهيار" نظام التموين الاشتراكي في كوريا الشمالية

قال وزير الوحدة الكوري الجنوبي كيم يونغ-هو، إن "نظام التموين الاشتراكي بكوريا الشمالية انهار تماما، مما دفع الناس إلى الاعتماد على أسواق جانغمادانغ المحلية للحصول على لقمة العيش".

وأدلى كيم بهذا التقييم خلال اجتماع عام لنواب حزب سلطة الشعب الحاكم، مستشهدا بتقرير نشرته وزارته في فبراير استنادا إلى مقابلات أجريت بين عامي 2013 و2023 مع 6,351 من المنشقين الكوريين الشماليين.

وقال خلال الاجتماع الذي عقد في الجمعية الوطنية: "لقد انهار نظام التموين الاشتراكي في كوريا الشمالية تماما. ويخرج الشعب الكوري الشمالي إلى أسواق "جانغمادانغ" ليعيشوا حياتهم، كما أن عملية التحول إلى السوق في الداخل تتسارع وتيرتها".

ونقلا عن التقرير، قال كيم إن حوالي 36% من سكان كوريا الشمالية يمتلكون هاتفا محمولا، أي حوالي 7 ملايين هاتف محمول، لاستخدامها في تبادل المعلومات ومشاهدة الدراما التلفزيونية الكورية الجنوبية.

وأشار إلى أن أكثر من 50% من المنشقين الكوريين الشماليين أقروا بأنهم قدموا رشوة أثناء وجودهم في الشمال، مما يشير إلى "تجذر هيكل الفساد"، مضيفا: "نفسية الشعب الكوري الشمالي تمر بتحول كبير من الجماعية إلى الفردية، ويظهر علامات على تعمق عدم الثقة في النظام".

وأرجع كذلك قرار النظام الكوري الشمالي الأخير بعدم السعي إلى إعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية إلى أن النظام الكوري الشمالي يسعى إلى حماية شعبه من التوق إلى المجتمع الكوري الجنوبي في سعيه النهائي للحفاظ على السلطة.

المصدر: "يونهاب"