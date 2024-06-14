سويسرا.. مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين جراء انفجارات في مرآب تحت الأرض

أدت عدة انفجارات إلى اندلاع حريق في مرآب تحت الأرض في بلدة قرب مدينة زوريخ، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين بجروح، وفق ما أعلنت الشرطة السويسرية اليوم الجمعة.

وقالت الشرطة، "وقعت الحادثة في نوسباو، مساء الخميس، وأشارت إلى أن سبب الانفجارات لم يتضح بعد".

وأضافت الشرطة أن "11 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة، وفق ما نقلت عنها وكالة "كيستون-إيه تي إس" الإخبارية".

وذكرت أن مبنى فوق المرآب تعرض إلى أضرار بالغة.

المصدر: "أ ف ب"