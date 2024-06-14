قدم أحد أنصار العمل السري في أوكرانيا، معلومات ساعدت الجيش الروسي على اكتشاف وتدمير مجموعة عسكريين أوكرانيين مع مدفع ألماني PZH 2000 قرب قرية كيزوميس بمقاطعة خيرسون.

أعلن ذلك لمراسل نوفوستي، سيرغي ليبيديف منسق العمل السري بمقاطعة نيكولايف جنوب أوكرانيا، وقال: "قبل فترة قريبة، رصد أحد العملاء السريين قافلة أوكرانية تتحرك إلى موقع بالقرب من قرية كيزوميس في مقاطعة خيرسون، وتم نقل هذه المعلومات إلى العسكريين الروس".

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ووفقا له، تم تحديد الجهة التي تحركت نحوها المجموعة العسكرية الأوكرانية، وقامت مدفعية الجيش الروسي بقصفها بدقة. وشارك الطيران الحربي الروسي بقصف وتدمير مدفع ألماني ذاتي الدفع كان مع المجموعة الأوكرانية.

ووصف ليبيديف هذا العمل، بأنه أحد الأمثلة العديدة على نضال المقاومة الأوكرانية، والذي يؤكد أن السكان على أراضي أوكرانيا، يخاطرون بحياتهم في سبيل مساعدة الجيش الروسي.

وقال: "حتى خلال هذه الظروف الصعبة والمخاطر الموجودة على خطوط التماس، يجد أنصار العمل السري الشجاعة اللازمة للتغلب على الخوف والمشاركة في الحرب ضد عدونا المشترك، وبالتالي تقريب انتصارنا المشترك. المساعدة الفعالة من جانب هؤلاء المواطنين البسطاء تساعد كثيرا في كشف تحركات العدو وتنقذ حياة الكثير من العسكريين الروس المشاركين في العملية العسكرية الخاصة".

المصدر: نوفوستي