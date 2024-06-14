6 ضحايا في المكسيك نتيجة عملية طعن في حانة

سقط 6 أشخاص على الأقل ضحايا هجوم على حانة في ولاية تاباسكو في المكسيك، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميلينيو".

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وقع الحادث بعد ظهر يوم الخميس في مدينة سان كارلوس في بلدية ماكوسبانا، حين اقتحمت مجموعة من الرجال المسلحين إحدى الحانات غير القانونية وهاجموا الزبائن المتواجدين هناك.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم قطع رأس اثنين من القتلى، فيما أصيب عدة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة.

وأكدت الصحيفة أنه خلال الأسبوع الماضي تم العثور في نفس المدينة، على ثلاث جثث مقطوعة الرأس ملفوفة بقماش أبيض أمام روضة أطفال.

المصدر: ميلينيو