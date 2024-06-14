فيدان: النظام الدولي القائم على القواعد غير كاف لحل القضايا الراهنة

اعتبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن النظام الدولي القائم على القواعد بات في الوقت الحالي غير كاف لتقديم حلول متوازنة وسريعة للقضايا العالمية الراهنة.

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جاء ذلك في كلمة ألقاها فيدان الخميس خلال قمة رؤساء دول وحكومات عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا، المنعقدة في عاصمة شمال مقدونيا سكوبيه، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر دبلوماسية.

وقال فيدان: "محيطنا المباشر يهتز مرة أخرى بآلام إنسانية عميقة، إننا نمر بفترة بات فيها النظام الدولي القائم على القواعد غير كاف لتقديم حلول متوازنة وسريعة للقضايا العالمية الراهنة".

وأكد الوزير التركي ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لوقف هذا التوجه ومنع تآكل القيم العالمية، مبينا أن توقف الوحشية في غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية مهمان للغاية في هذا الصدد.

وشدد فيدان على لزوم إيجاد حلول للمشكلات الإقليمية، مؤكدا وجوب أن تقرر وتعمل دول الجوار معا من أجل مستقبل مشترك.

المصدر: "الأناضول"