"سنتكوم": إصابة بحار بجروح خطيرة في هجوم صاروخي للحوثيين

ذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن بحارا أصيب بجروح خطيرة في هجوم صاروخي للحوثيين استهدف سفينة شحن في خليج عدن الخميس.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان إن "السفينة التجارية التي ترفع علم بالاو أبلغت عن وقوع أضرار وحريق على متنها، ويواصل الطاقم مكافحة النيران، فيما أصيب أحد البحارة بجروح خطيرة".

وأضافت أن "القوات الأمريكية أجلت الجريح إلى سفينة أخرى لتلقي العلاج".

وحذرت في بيانها من أن "هذا السلوك من الحوثيين، يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض للخطر حياة البحارة في البحر الأحمر وخليج عدن".

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وأتى بيان القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" بعد إعلان وكالة بريطانية للأمن البحري أن "حريقا اندلع على متن سفينة تجارية بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل اليمن".

وقالت وكالة "يو كاي أم تي أو" التي تديرها البحرية البريطانية، إن السفينة أصيبت "بمقذوفين مجهولين، ما أدى إلى نشوب حريق على متنها".

ووفقا لشركة "أمبري" الأمنية فقد أصيبت السفينة بصاروخ أثناء إبحارها في خليج عدن، جنوب اليمن، موضحة في بيان "ننصح سفن الشحن التجارية بالبقاء بعيدا تماما من السفينة المتضررة ووقف تحركات طاقمها".

وأوردت وكالة "يو كاي أم تي أو" أن "انفجارا وقع قرب سفينة تجارية في البحر الأحمر، على بعد حوالي 80 ميلا بحريا شمال غرب ميناء الحديدة اليمني، من دون تسجيل أضرار أو إصابات".

وأعلن الحوثيون يوم الخميس، عن تنفيذ ثلاث عمليات استهدفت 3 سفن في البحرين الأحمر والعربي.

ومنذ نوفمبر الماضي، شن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتقود واشنطن تحالفا بحريا دوليا بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمر عبرها 12% من التجارة العالمية، فيما تشن القوات الأمريكية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير.

المصدر: RT + "أ ف ب"