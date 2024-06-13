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بوتين: عوائق بيروقراطية مصطنعة تواجه العلماء الروس في البلدان الأخرى

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بوتين: عوائق بيروقراطية مصطنعة تواجه العلماء الروس في البلدان الأخرى
Legion-Media
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلماء الروس يواجهون في البلدان الأخرى، حواجز بيروقراطية لم تكن موجودة في الماضي.

أكد بوتين خلال لقائه مع الحاصلين على المنح الخاصة وكبار العلماء: بالنسبة للصعوبات البيروقراطية، فهناك الكثير منها في كل مكان".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه يتم حاليا إقامة حواجز ضد المتخصصين الروس الذين يأتون إلى بعض البلدان، هذه العوائق لم تكن موجودة من قبل في الماضي.

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وأضاف: كنا نظن أن حدوث هذا مستحيل في الدول الديمقراطية، لكن مع ذلك هذا يحدث.

وأشار إلى أن حدوث ذلك أمر سيء لا يجب الاسترشاد به، في حين أن الجانب الروسي مهتم باستقطاب المتخصصين الأجانب.

وقال بوتين إن روسيا منفتحة أيضا على التعاون العلمي مع الدول الأخرى.

المصدر: RT

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