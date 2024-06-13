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بوتين: روسيا مهتمة باستقطاب العلماء من جميع أنحاء العالم

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بوتين: روسيا مهتمة باستقطاب العلماء من جميع أنحاء العالم
Legion-Media
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا مهتمة باستقطاب المتخصصين والعلماء ذوي الكفاءة العالية من جميع أنحاء العالم.

وأاف بوتين خلال لقائه مع الحاصلين على المنح الخاصة (ميغاغرانت) وكبار العلماء: "نحن مهتمون باستقطاب المتخصصين الذين يمكنهم أن يأتوا إلينا من جميع أنحاء العالم دون أي مشاكل".

وأوضح الرئيس الروسي أننا نتحدث عن استقطاب متخصصين من المستوى الرفيع والعالي، مضيفا "بالتأكيد سنقوم بذلك".

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كما دعا بوتين المناطق إلى خلق ظروف معيشية جيدة للمتخصصين والعلماء الأجانب المؤهلين.

وقال في هذا السياق: "أعتقد أن المشكلة لا تحتاج إلى حل على المستوى الفيدرالي فحسب، بل على المستوى الإقليمي أيضا، فنحن بحاجة إلى خلق ظروف معيشية جيدة لأولئك الأشخاص الذين يأتون ويريدون العمل".

وأشار إلى أن بعض البلدان، ولأسباب مختلفة، لا تتعلق حتى بأوضاع السياسة الخارجية الراهنة، تقوم بوقف الأبحاث في مجال العلوم النووية، وتقوم بإغلاق محطات الطاقة النووية.

وختم بوتين حديثه بالقول: "المتخصصون في هذه المجالات ببساطة ليس لديهم مكان يذهبون إليه، وهم يرغبون في القدوم إلينا، نحن بحاجة فقط إلى تهيئة الظروف لذلك، وسنفعل ذلك بالطبع".

المصدر: نوفوستي

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