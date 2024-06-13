"إسرائيل هيوم": إصابة جندي ومقتل كلب من وحدة "عوكيتس" في اشتباكات شمالي الضفة الغربية

قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية مساء يوم الخميس إن جنديا أصيب وقتل كلب من وحدة "عوكيتس" في اشتباكات بقباطية قرب جنين شمالي الضفة الغربية.

وذكرت الصحيفة العبرية أن الجندي المصاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن شابين قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي التي حاصرت منزلا تحصنا فيه في بلدة قباطية جنوب جنين.

وأظهرت مقاطع الفيديو جرافة إسرائيلية وهي تسحب جثماني الشابين.

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ووفقا للمواقع العبرية، فقد اغتالت قوات خاصة إسرائيلية اثنين من كبار المطلوبين خلال العملية في منطقة جنين.

وأشارت "يديعوت أحرنوت" إلى أنه تم القضاء على المطلوبين اللذين تحصنا داخل منزل، مبينة أنه وأثناء تبادل إطلاق النار أطلق الجنود صواريخ "ENERGA" على المنزل.

وقالت مواقع عبرية أنه وخلال العملية قصفت طائرة من الجو مبنى يتحصن فيه أحد المطلوبين.

وفي الوقت نفسه، تم إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على المنزل فيما شرعت جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي بهدم المنزل.

المصدر: RT + وسائل إعلام