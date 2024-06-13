أردوغان يتهم الولايات المتحدة بالوقوف الدائم خلف إسرائيل في حربها على غزة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة ستتابع تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة.

وشدد أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في العاصمة مدريد، الخميس على أن تركيا وإسبانيا ستواصلان العمل معا لحل الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني.

وأكد ضرورة وقوف أعضاء مجلس الأمن الدولي وخاصة الولايات المتحدة خلف القرار الأخير، والضغط على إسرائيل لتحقيق وقف إطلاق نار فوري.

وأعرب الرئيس التركي عن تمنياته أن تتخلى إسرائيل عن الهجمات وتصل إلى أرضية تحقق السلام الدائم في المنطقة.

وأبدى أردوغان أسفه لارتباط مصير العالم بالدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، مبينا أن إحدى هذه الدول تقف دائما إلى جانب إسرائيل لا سيما في الأحداث الأخيرة بغزة.

كما أوضح أنه بحث مع سانشيز خطر معاداة الإسلام والأجانب المتصاعد في أوروبا، معربا عن قلقه من نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي (صعود اليمين).

إقرأ المزيد

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء، أن التوصل إلى اتفاق هدنة وإطلاق سراح الرهائن لإنهاء حرب غزة لا يزال ممكنا.

وقدمت "حماس" في وقت متأخر من يوم الثلاثاء ردها على الوسطاء القطريين والمصريين، وقال بلينكن إن بعض التعديلات المقترحة "قابلة للتطبيق والبعض الآخر ليس كذلك".

وقال أسامة حمدان المسؤول في "حماس" إن الحركة تسعى إلى "وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل" للقوات الإسرائيلية من غزة وهي مطالب رفضتها إسرائيل.

وتشمل الخطة المؤلفة من ثلاث مراحل، والتي أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع وتبادل الأسرى والرهائن وإعادة إعمار غزة بدعم دولي.

المصدر: الأناضول