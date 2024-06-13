زاخاروفا تتهم واشنطن ولندن بتحريض أوكرانيا لتنفيذ أعمال تخريبية ضد روسيا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة وبريطانيا تحرضان نظام كييف على تنفيذ هجمات إرهابية ضد روسيا.

وأشارت زاخاروفا إلى أن السلطات البريطانية والأمريكية، تخططان لأعمال تخريبية واسعة النطاق ضد روسيا.

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وأضافت زاخاروفا: "يقوم الأنجلوسكسونيون بتحريض نظام كييف علانية على ارتكاب هجمات إرهابية همجية. على ما يبدو، لا يكفيهم الدمار، فهم يطالبون نظام كييف بالمزيد، ويشجعون الضربات المباشرة في أعماق روسيا، لكن حتى ذلك يبدو لهم ليس كافيا".

وشددت الدبلوماسية الروسية على "أنهم في واشنطن ولندن بدأوا الآن في التخطيط لعمليات تخريب واسعة النطاق ضد روسيا".

قبل أيام، طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن يوم 14 يونيو على خلفية إعطاء الدول الغربية الضوء الأخضر لكييف باستخدام الأسلحة التي أرسلوها إليها لضرب الأراضي الروسية.

وفي الآونة الأخيرة، دعا السياسيون الغربيون بشكل متزايد إلى السماح للقوات الأوكرانية بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية، حيث وجه الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ هذه الدعوة في وقت سابق.

المصدر: تاس