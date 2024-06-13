زعيم حزب العمال البريطاني يتعهد بإنهاء عصر "الإيماءات والحيل" حال فوزه

أعلن زعيم حزب العمال البريطاني كير سترامر أنه يعتزم قيادة حكومة "موالية لرجال الأعمال وللعمال" تستعيد الاستقرار بعد سنوات من الاضطراب الاقتصادي والسياسي.

وقال السياسي من يسار الوسط الذي يطمح أن يكون رئيس وزراء بريطانيا المقبل خلال 3 أسابيع إنه إذا انتخب يوم 4 يوليو، فينوي إنهاء "حقبة الإيماءات والحيل اليائسة" التي شابت فترة حكم حزب المحافظين المضطربة.

وخلال إطلاقه البيان الانتخابي لحزب العمال في مدينة مانشستر شمال غربي إنجلترا، شدد على أن حكومة حزب العمال "ستوقف الفوضى، وتفتح صفحة جديدة وتبدأ إعادة إعمار البلاد".

وأوضح أن برنامجه "دليل لخلق الثروة"، معترفا بأن حكومة من حزب العمال ستواجه "خيارات صعبة" تتعلق بالإنفاق العام.

وأضاف: "لا يمكننا الاستهانة بالأموال العامة"، مشيرا إلى أنه سيجعل الاقتصاد متوسعا بعد سنوات من تباطؤ النمو.

هذا ويختار الناخبون الشهر المقبل نوابا لشغل 650 مقعدا في مجلس العموم، وزعيم الحزب الذي يمكنه قيادة الأغلبية، إما وحده أو في ائتلاف حاكم، سيصبح رئيسا للوزراء.

حاليا، يتقدم حزب العمال بنسبة من رقمين على حزب المحافظين وحكومة ريشي سوناك في استطلاعات الرأي. كان المحافظون في الحكم لأربعة عشر عاما في عهد 5 رؤساء حكومة مختلفين.

ويحاول سترامر، وهو مدع عام سابق، تغيير صورته الجامدة لصالحه. ورسالته الأساسية هي أنه حول حزب العمال من حزب يفرض ضرائب باهظة وينفق الكثير إلى حزب مستقر يميل إلى الوسط.

يقلق توجه سترامر الاقتصادي الحذر بعض الرموز في حزبه من الراغبين في تغيير أكثر جرأة، لكنه حظي بدعم العديد من أصحاب الأعمال والشركات.

وكان سوناك نشر البيان الانتخابي لحزب المحافظين الثلاثاء، متعهدا بخفض الضرائب وتقليل تدفق المهاجرين إن أعيد انتخاب حزب المحافظين.

المصدر: AP