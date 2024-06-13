أكدت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" نقلا عن بيان صادر عن وزارة أمن الدولة في الصين، أنه تم العثور على وثائق تحتوي على "أسرار دولة" في نقطة إعادة تدوير في الصين.

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وأكدت الصحيفة أن الوثائق تم العثور عليها من قبل رجل اشترى عدة كتب عن مواضيع عسكرية في هذه النقطة.

وبعد اكتشاف أن المنشورات التي اشتراها كانت في الواقع مواد سرية تتعلق بأنشطة وزارة الدفاع الصينية، أبلغ المواطن السلطات المختصة فورا.

وخلال التحقيق، تبين أن جنديين كانا مسؤولين عن تسرب وثائق تحتوي على أسرار عسكرية، تم بيعها في النقطة بمبلغ 20 يوانا فقط (3 دولارات).

وفي أعقاب نتائج التحقيقات، أرسلت وزارة أمن الدولة في الصين إلى الوحدات العسكرية تعليمات "للقضاء الفوري على الثغرات في إدارة أمن المعلومات."

المصدر: ساوث تشاينا مورنينج بوست