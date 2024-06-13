كندا ترسل 2300 صاروخ من طراز "CRV7" إلى أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الكندي بيل بلير أن بلاده ستزود أوكرانيا بـ 2300 صاروخ غير موجه من طراز "CRV7".

وقال بلير للصحفيين قبل بدء اجتماع لوزراء دفاع الناتو في بروكسل: "ستقدم كندا 2300 صاروخ جوي كندي من طراز "CRV7" لأوكرانيا".

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في وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الكندي أن بلاده أرسلت أول 4 ناقلات جنود مدرعة من أصل 50 إلى أوكرانيا.

وأضاف: "الجيش الأوكراني سيخضع هذا الصيف لتدريب على ناقلات الجنود الكندية، والتي تشبه من حيث التصميم مدرعات "سترايكر" الأمريكية".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أكد خلال اجتماع مع مدراء وكالات أنباء عالمية كبرى في بطرسبورغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي، أن إمداد كييف بأسلحة غربية يعد مشاركة مباشرة في الصراع.

ولم يستبعد بوتين إمكانية توريد أسلحة روسية لأطراف معادية للغرب بحيث يتم توجيه ضربات لأهداف حساسة تعود للدول التي تسلح أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي