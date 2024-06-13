تركيا توقع مع الولايات المتحدة عقدا لتوريد مقاتلات "إف-16"

وقعت تركيا مع الولايات المتحدة عقدا لتوريد مقاتلات "إف-16"، بحسب ما أعلنت وكالة "الأناضول".

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وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان بشأن شراء مقاتلات "إف-16" من الولايات المتحدة: "تم توقيع الاتفاقيات والدراسات حول التفاصيل مستمرة بين الهيئات"، بحسب الوكالة.

يذكر أن إدارة بايدن وافقت في يناير على بيع مقاتلات من طراز إف-16 لتركيا بمبلغ 23 مليار دولار عقب مصادقة أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وتضمنت الصفقة 40 طائرة مقاتلة جديدة من طراز "إف-16 بلوك 70"، ومعدات تحديث 79 مقاتلة في أسطول الجيش التركي.

ونفت الرئاسة التركية التقارير حول فرض واشنطن حزمة شروط على أنقرة لبيعها طائرات "إف-16".

المصدر: الأناضول