باقري يدعو إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي

دعا وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي واتخاذ خطوات أكثر جدية من قبل البلدان الإسلامية تجاه إسرائيل.

وأشار باقري، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، إلى "جهود بعض الدول بما فيها جنوب إفريقيا لرفع قضية لدى محكمة العدل الدولية وكذلك قطع عدد من دول أمريكا اللاتينية العلاقات مع الكيان الصهيوني جراء حربه في غزة".

ودعا إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية من قبل البلدان الإسلامية في هذا المجال".

وشدد على "ضرورة أن تتخذ البلدان الإسلامية إجراءا فعليا لوقف جرائم الصهاينة" مشيرا إلى "استمرار وتزايد جرائم الصهاينة في رفح".

من جانبه ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الاتصال، بـ"جرائم الصهاينة" مؤكدا "ضرورة اتخاذ إجراء فعلي ضد الكيان الإسرائيلي".

وتطرق مع باقري إلى الحديث عن "جرائم الاحتلال في رفح وقطاع غزة".

وشدد على "ضرورة اتخاذ خطوات عملية في هذا الخصوص بمشاركة سائر البلدان الإسلامية لوقف جرائم الصهاينة".

المصدر: "تسنيم"