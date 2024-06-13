ساليفان: إسرائيل تدعم اقتراح وقف إطلاق النار

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان إن "إسرائيل تدعم اقتراح وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أن الهدف هو كيفية سد الفجوات مع "حماس" والتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن.

وفي تصريح للصحفيين على هامش اجتماع زعماء مجموعة الدول السبع (G7) في جنوب إيطاليا، شدد على أنه يجب على العالم "تشجيع حماس على الموافقة على الاقتراح والحيلولة دون وصول المفاوضات إلى طريق مسدود".

وأفاد بأن "الكثير من مطالب حماس بسيطة وليست غير متوقعة، في حين أن الأخرى تختلف بشكل جوهري عما ورد في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأمس الأربعاء، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن التوصل إلى اتفاق هدنة وإطلاق سراح الرهائن لإنهاء حرب غزة لا يزال ممكنا.

وقدمت "حماس" في وقت متأخر من يوم الثلاثاء ردها على الوسطاء قطر ومصر، وقال بلينكن إن بعض التعديلات المقترحة "قابلة للتطبيق والبعض الآخر ليس كذلك".

وقال أسامة حمدان المسؤول الكبير في "حماس" إن الحركة تسعى إلى "وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل" للقوات الإسرائيلية من غزة وهي مطالب رفضتها إسرائيل.

وتشمل الخطة المؤلفة من ثلاث مراحل، والتي أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع وتبادل الأسرى والرهائن وإعادة إعمار غزة بدعم دولي.

المصدر: "أ ف ب"