ستولتنبرغ: "الناتو" لا يعتبر استخدام الأسلحة الغربية على الأراضي الروسية تصعيدا

أشار الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ إلى أن الحلف لا يعتبر استخدام الأسلحة الغربية، بما فيها مقاتلات "إف-16"، على الأراضي الروسية تصعيدا.

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وقال ستولتنبرغ عند وصوله إلى اجتماع وزراء دفاع دول الحلف ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن استخدام مقاتلات "إف-16" لشن ضربات على الأراضي الروسية: "ضرب الأهداف العسكرية على الأراضي الروسية يندرج تحت بند الدفاع عن النفس، وهذا ليس تصعيدا".

وسمحت بعض الدول الغربية وبينها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، في الأسابيع الأخيرة، للجيش الأوكراني باستخدام الأسلحة التي تلقتها منها لضرب الأراضي الروسية.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ فإن إمدادات الأسلحة إلى كييف تدل على المشاركة المباشرة للغرب في النزاع، لأن الجيش الأوكراني ليس قادرا على استخدام صواريخ ATACMS أو Storm Shadow بشكل مستقل. كما لم يستبعد إمكانية توريد الأسلحة الروسية إلى تلك المناطق التي من الممكن توجيه ضربات منها على أهداف حساسة للدول التي تسلح أوكرانيا.

المصدر: تاس