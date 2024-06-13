مصدر: أنقرة ستواصل البحث عن سبل لتسوية النزاع في أوكرانيا

أكدت أنقرة لموسكو أنها ستواصل البحث عن سبل لتسوية النزاع في أوكرانيا سلميا، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر دبلوماسي في العاصمة التركية اليوم الخميس.

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يأتي ذلك بعدما أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء في موسكو، عن امتنانه لرغبة أنقرة في المساهمة في حل النزاع في أوكرانيا.

وقال المصدر: "كما تعلمون، قدم الجانب الروسي على أعلى مستوى تقييما إيجابيا لجهود الوساطة التي نقوم بها، ومن جانبنا، أكدنا أن البحث عن سبل سلمية لحل الصراع الذي يؤثر على المنطقة بأكملها سيستمر".

وأضاف المصدر: "وكانت تركيا أكدت مرارا على لسان السيد الرئيس (رجب طيب أردوغان) أنها مستعدة لأي مبادرات وساطة، لأنه لن يكون هناك طرف خاسر في عملية السلام".

وأبدى بوتين مرارا استعداد روسيا للمفاوضات لكن على "الشروط التي اتفقنا عليها عندما بدأنا هذه المفاوضات في مينسك ثم في اسطنبول، وليس على أساس بعض التخمينات"، وأشار إلى أنه "حتى لو أخذنا تلك الاتفاقيات في إسطنبول كأساس، فإنه يتعين علينا الانطلاق من حقائق اليوم" على الأرض.

المصدر: "نوفوستي"