الولايات المتحدة.. أكثر من مئة مهاجر ينامون على أرض مطار بوسطن

أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية بأن المهاجرين يواصلون التدفق إلى مطار لوغان الدولي في بوسطن، حيث ينام أكثر من 100 مهاجر على أرضيات المطار ويستخدمون المنشأة كمأوى.

وأكد مصدر في الشرطة لـ"فوكس نيوز" أن مئات الأشخاص الذين تم تصويرهم وهم يصطفون على أرضيات المركز الجوي الرئيسي في بوسطن بأسرة مؤقتة ومراتب هوائية هم مهاجرون يستخدمون المنشأة كمأوى.

وارتفع عدد المهاجرين الذين تم إيواؤهم في المطار في الأسابيع الأخيرة، وفقا لتقرير لصحيفة "نيويورك بوست"، بعد أن كان عددهم بضع عشرات قبل أشهر.

وقال مصدر عن الوضع: "ما زلنا نرى المهاجرين في المطار. إنهم يأتون إلى لوغان بعدة طرق وفي جميع الأوقات"، مشيرا إلى أن "ما يزيد من تفاقم المشكلة هو نقص الموظفين والموارد في المرافق المحيطة، مما يتسبب في نقل المهاجرين بالحافلات إلى مراكز الحكومية خلال النهار، ليتم إعادتهم إلى المطار ليلا".

وأشار التقرير إلى أن المهاجرين المقيمين في المطار يعيشون في ظروف سيئة، وينامون على أرضيات صلبة وباردة، ويواجهون الأضواء المضاءة دائما، ويتم إيقاظهم باستمرار على إعلانات المطار.

واضطر المهاجرون إلى البقاء في المطار بعد أن وصلت الملاجئ الحكومية إلى طاقتها الاستيعابية القصوى البالغة 7500 أسرة في نوفمبر، مع بقاء الموجودين في المطار على قائمة الانتظار للانتقال إلى غرفة إيواء.

المصدر: "فوكس نيوز"