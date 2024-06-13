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رئيس الوزراء الصيني يصل نيوزيلندا ضمن جولة تشمل أستراليا

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رئيس الوزراء الصيني يصل نيوزيلندا ضمن جولة تشمل أستراليا
AP
رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ (في الوسط) رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون (على يمينه)
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وصل رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ إلى نيوزيلندا الخميس في مستهل جولة تشمل أيضا أستراليا وترمي لتطوير العلاقات التجارية بين بكين وويلينغتون وكانبيرا في سياق أمني متوتر في المنطقة.

وتستمر جولة رئيس الوزراء الصيني ستة أيام، ومن المقرر أن يلتقي خلالها نظيريه النيوزيلندي والأسترالي. وتأتي هذه الجولة بعد أن رفعت بكين معظم الحواجز التجارية أمام الصادرات الأسترالية، بما في ذلك الفحم والأخشاب والشعير والنبيذ. 

ولي هو أول رئيس وزراء صيني يزور نيوزيلندا منذ 2017.

والصين هي الشريك التجاري الأول لنيوزيلندا، لكن العلاقات بين البلدين توترت في السنوات الأخيرة في ظل ما تراه نيوزيلاندا أنها مساع صينية لبسط نفوذها العسكري والدبلوماسي في المحيط الهادئ.

وعمدت الحكومة الجديدة في نيوزيلندا إلى توطيد علاقاتها مع أستراليا والولايات المتحدة كما تدرس الانضمام إلى تحالف "أوكوس" العسكري بين واشنطن وكانبيرا ولندن، ما يثير استياء بكين.

المصدر: أ ف ب

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