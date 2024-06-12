ساليفان: سنبحث مع الوسطاء سد الفجوات في التغييرات التي اقترحتها حركة "حماس" ردا على مقترح الهدنة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان اليوم الأربعاء إن واشنطن ستعمل مع الوسطاء على سد الفجوات في التغييرات التي اقترحتها حركة "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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وأوضح ساليفان في إفادة صحفية أن الولايات المتحدة ستعمل بالشراكة مع مصر وقطر على دراسة الثغرات في التعديلات المقترحة من قبل وحماس وحلها.

وأضاف: "العديد من التغييرات المقترحة طفيف ومتوقع، وتختلف تغييرات أخرى بشكل جوهري عما تم تحديده في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

ومن جانبه نفى القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان اليوم الأربعاء صحة الأنباء الواردة حول طرح الحركة أفكارا جديدة حول بعض التغييرات الطفيفة على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار.

واتهم حمدان الإدارة الأمريكية بمجاراة حليفتها إسرائيل للتهرب من أي التزام بمخطط لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

كما طالب الوسطاء بتقديم ضمانات حول الصفقة لأن "إسرائيل في كل مرة تزعم الموافقة على مقترحات وقف إطلاق النار ومن ثم تتراجع عنها".

جاء ذلك عقب تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق اليوم بأن حركة "حماس" اقترحت عدة تغييرات في ردها على مقترح وقف إطلاق النار بعضها قابل للتنفيذ، والبعض الآخر ليس كذلك.

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ومن جهته، قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه لا تزال هناك مساحة للأخذ والرد من أجل تجسير الهوة بين "حماس" وإسرائيل في مقترح اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وأعربت حماس عن رضاها عن الإطار العام للاتفاق، لكنها قلقة من عدم تطبيق إسرائيل لشروطه. وأخبر المتحدث باسم "حماس" جهاد طه، موقع "النشرة" اللبناني الإخباري بأن التعديلات التي طلبتها حركته تتضمن ضمانات بوقف دائم لإطلاق النار وانسحابا كاملا للقوات الإسرائيلية من غزة.

ورد حماس على المقترح الذي نقله الوسطاء أمس الثلاثاء بدا أقل من قبول صريح، لكنه أبقى على المفاوضات مستمرة.

المصدر: رويترز