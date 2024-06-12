نشطاء مدافعون عن حقوق الحيوان يخربون أول لوحة رسمية للملك تشارلز (فيديو+صورة)

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بقيام نشطاء من مجموعة حقوق الحيوان، بتخريب أول صورة رسمية لملك بريطانيا، تشارلز الثالث، والتي يتم عرضها حاليا في معرض بلندن.

ونشرت مجموعة الحملة "Animal Rising" التي تدافع عن حقوق الحيوان، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها يوم الثلاثاء يظهر ناشطين اثنين وهما يلصقان لافتات على صورة الملك التي ستعرض في معرض (فيليب مولد) وسط لندن حتى 21 يونيو.

‼️BREAKING: No Cheese Gromit! King Charles Portrait Redecorated‼️ @RoyalFamily



‼️Find out why King Charles, Patron of the RSPCA should ask them to drop the Assured Scheme -> https://t.co/pTneW0QCWf 👈 pic.twitter.com/jYLHFuxtHB — Animal Rising (@AnimalRising) June 11, 2024

وأثارت اللوحة، وهي أول صورة رسمية للملك تشارلز كملك، الدهشة عندما تم الكشف عنها في وقت سابق من هذا العام، وقد رسم الفنان جوناثان يو، الملك على خلفية من ضربات الفرشاة الحمراء القرمزية، مما أثار ردود فعل متباينة، وفق "سي إن إن".

وغطى الناشطون رأس الملك بصورة شخصية الكرتون البريطاني والاس، من المسلسل الكوميدي "والاس وغروميت" ثم تم أيضا وضع علامة فقاعة الكلام على اللوحة مع التعليق التالي: "لا يوجد جبن يا غروميت، انظر إلى كل هذه القسوة في مزارع "RSCPA" (الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات).

وقالت شبكة "سي إن إن" "تم تصميم هذا الإجراء لجذب الانتباه إلى تقرير جديد، أصدرته المجموعة يوم الأحد، والذي قام بالتحقيق في 45 مزرعة ووجد أنها لا تضمن معايير الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات، مدعية أنهم وجدوا "قسوة شديدة على الحيوانات" في جميع المزارع التي زاروها.

New King Charles Portrait ‘Vandalized’ By Animal Rights Activists



On Tuesday, while it was on show at a gallery in London, a new painting of King Charles III was quickly “defaced” by animal rights activists. pic.twitter.com/fuYvIDdptm — Vexwift (@vexwift) June 12, 2024

والشهر الماضي، أصبح الملك تشارلز الراعي الملكي لجمعية (RSPCA).

وفي بيان قدمه أحد نشطاء "Animal Rising" لصحيفة "The Telegraph" البريطانية، أوضح قائلا: "نظرا لكون الملك تشارلز من أشد المعجبين بـ"والاس وغروميت"، لم نتمكن من التفكير في طريقة أفضل لجذب انتباهه إلى المشاهد المروعة على مزارع "RSPCA".

وردت الجمعية الملكية لمنع القسوة عن الحيوانات (RSPCA) على ادعاءات "Animal Rising" في بيان لشبكة "سي إن إن" قالت فيه إن "أي مخاوف بشأن رفاهية الحيوانات في المزارع المعتمدة من قبل الجمعية تؤخذ بجدية بالغة، وأنها تعمل بسرعة للتحقيق في هذه الادعاءات".

وأضافت أنها "صدمت من تخريب اللوحة".

وأردفت الجمعية "نرحب بمراقبة عملنا، لكنه لا يمكن التهاون مع أي نشاط غير قانوني من أي نوع".

ووفقا لفيليب مولد، صاحب المعرض الذي تعرض فيه اللوحة، فإن اللوحة "لم تتعرض لأي ضرر لأنها كانت محمية بطبقة من زجاج البلكسي".

The painting is protected with a sheet of plastic, so it was not damaged by the adhesive. https://t.co/rSVPNqeWk0 — KRCG 13 (@KRCG13) June 12, 2024

وقال مولد لشبكة "سي إن إن" إن "الملصقات التي استخدمها النشطاء ظلت على الصورة لأقل من عشر ثوان".

وأضاف أن "النشطاء غادروا المبنى بعد أن طلب منهم ذلك"، موضحا أن المعرض قدم أيضا تقريرا للشرطة.

وتابع: "لا توجد حاليا خطط لوقف عرض اللوحة، على الرغم من أن الموظفين سيبقون "في حالة تأهب" بعد الحادث".

يذكر أن بورتريه الملك تشارلز سيتم وضعه في معرض "فيليب مولد" حتى 21 يونيو المقبل أن ينتقل إلى قاعة "درابرز هول" في لندن.

المصدر: "سي إن إن"