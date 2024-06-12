لافروف: سنبحث مع وزير الخارجية الكوبي سبل تعميق التعاون الثنائي

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مستهل محادثاته مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز باريلا في موسكو، أنه سيناقش معه سبل تحسين التعاون الثنائي بين البلدين.

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وقال لافروف: "إن واجبنا اليوم هو النظر في كيفية تحسين وتحديد الأنشطة في جميع مجالات تعاوننا".

كما شكر الوزير الروسي نظيره الكوبي على المشاركة في الفعاليات المتعلقة باجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" وشركائها.

وأضاف: "نرى فوائد كبيرة لمثل هذه الفعاليات بمشاركة بلدان الأغلبية العالمية من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا".

المصدر: تاس