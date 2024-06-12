اتصال هاتفي بين بوتين ولوكاشينكو

أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو هنأ خلال محادثة هاتفية بحرارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجميع الروس بيوم روسيا.

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وجاء في بيان صدر عن الكرملين: "جرت مكالمة هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. وهنأ ألكسندر لوكاشينكو بحرارة فلاديمير بوتين بيوم روسيا".

وأضاف البيان: "تمت مناقشة المسائل الحيوية للتطوير المقبل للعلاقات الروسية البيلاروسية للشراكة الاستراتيجية مع الأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في أعقاب المحادثات التي جرت على مستوى عال في مينسك في مايو الماضي. كما تم تناول بعض النواحي التطبيقية للتعاون في إطار دولة الاتحاد".

وفي وقت سابق من هذا اليوم وجه ألكسندر لوكاشينكو تهنئة للرئيس بوتين أكد فيها "أن علاقات التحالف والشراكة الاستراتيجية الروسية البيلاروسية ستتوسع بفضل الإنجازات المهمة الجديدة للتعاون بين الدول والتفاعل التكاملي".

المصدر: RT