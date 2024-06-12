الاتحاد الأوروبي: لا ينبغي تجاهل أفغانستان

ناقش مسؤولون في الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان، مشددين على أنه لا ينبغي تجاهل حاجات الشعب الأفغاني.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه جرى عقد اجتماع في بروكسل لتقييم التواصل مع الشعب الأفغاني. وحضر اللقاء عدد من سفراء الدول ومن بينهم قطر، وناقشوا السبل الأكثر فعالية لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الأفغاني وتقديم المساعدات الإنسانية.

وقالت الخارجية القطرية في بيان لها حول هذا اللقاء إنها ستواصل جهودها لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأفغانستان.

وأكد السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المبعوث الخاص لوزير الخارجية في كلمة أمام الاجتماع، دأب دولة قطر على بذل مختلف الجهود لدعم تطلعات الشعب الأفغاني في تحقيق الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن ذلك يتضح في جهود الوساطة التي توجت بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام بأفغانستان في فبراير 2020.

وشدد على مواصلة دولة قطر لهذه الجهود من خلال استضافة الدوحة لاجتماعات المبعوثين الخاصين المعنيين بأفغانستان التي دعا لها الأمين العام للأمم المتحدة.

المصدر: tolo news + qna