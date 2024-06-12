قناة جورجية: روسيا وجورجيا تقتربان من استعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما

أفادت قناة "متاواري أرخي" الجورجية المعارضة بإجراء عمل نشيط في حكومتي جورجيا وروسيا لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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وقالت القناة: "وفقا للمعلومات التي قدمها مصدر فإن حزب "الحلم الجورجي" الحاكم والسلطات الروسية يجريان عملا نشيطا ومحادثات حول استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وتخطط السلطات الجورجية لفتح سفارة لدى موسكو".

وأشارت إلى أن تبيليسي تقوم باختيار موظفين للعمل في السفارة.

وقطع الجانب الجورجي العلاقات الدبلوماسية مع روسيا بعد أن اعترفت موسكو في 26 أغسطس 2008 باستقلال جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية اللتين تعتبرها جورجيا أراضي محتلة. وتم الحفاظ على الحوار بين البلدين منذ ذلك الوقت في إطار مناقشات جنيف.

المصدر: نوفوستي