سجن أمريكيين بتهمة التآمر لبيع نفط إيراني إلى الصين

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنه تمت إدانة رجلين من ولاية تكساس بتهمة محاولة بيع النفط الإيراني في انتهاك للعقوبات التي فرضتها واشنطن والتآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال.

وذكرت الوزارة في بيان أن الرجلين الذي أدينا في نوفمبر الماضي، حكم عليها يوم الثلاثاء بالسجن 45 شهرا، مبينة أن زينيو وانغ (43 عاما) وهو مواطن صيني، ودانييل راي لين (42 عاما) من ماكيني بولاية تكساس، خططا مع متآمرين مشاركين للتهرب من العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران من يوليو 2019 إلى فبراير 2020 من خلال تسهيل شراء النفط الخاضع للعقوبات من إيران، لإخفاء أصوله ومن ثم بيعه إلى مصفاة في الصين.

وكان لين رئيسا لشركة Stack Royalties الخاصة، وهي شركة مقرها تكساس تبيع حقوق استخراج النفط والغاز لصناديق الاستثمار ومجموعات الأسهم الخاصة.

وقال بول هيتزنيكر محامي لين لوكالة "رويترز" في أواخر العام الماضي إن القضية استندت إلى عملاء حكوميين سريين عرضوا على لين "أرباحا بملايين الدولارات" إذا شارك في المخطط، بعد رفض محاولاتهم في البداية.

ووصف المحامي القضية بأنها "مثال فاضح على تجاوزات الحكومة".

وتم اتهام الرجلين مع ثلاثة آخرين في عام 2020 في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية بنسلفانيا. وأظهرت سجلات المحكمة أن اثنين على الأقل من المتآمرين أقروا بالذنب منذ ذلك الحين.

المصدر: "رويترز"