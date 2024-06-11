مقتل 6 شبان فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي غرب جنين

قتل الجيش الإسرائيلي 6 شبان فلسطينيين يوم الثلاثاء خلال اقتحامه بلدة كفر دان غرب جنين، وقام بقصف منزل كان يتحصن بداخله الشبان بقذائف "إنيرجا".

وأفادت مصادر محلية بأن قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت القرية، وحاصرت منزلا لعائلة عابد، قبل أن يدفع الجيش بتعزيزات عسكرية إلى القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، قتل خلالها شابان وأُصيب آخرون.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت أحد القتلى، وتعاملت مع إصابة خطيرة جدا بالرصاص الحي في الرأس، وجرى نقلها إلى المستشفى.

وأعلن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر لـ"وفا" نقل جثة أحد الضحايا وإصابة إلى المستشفى، في حين وصلت إصابة أخرى في الرأس إلى مستشفى ابن سينا، ووصفت بالحرجة.

وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية قصفت المنزل الذي حاصرته بقذيفتي "إنيرجا"، وطالبت عبر مكبرات الصوت شابا بتسليم نفسه، وسط تحليق مكثف لطائرتي "آباتشي".

وأشارت إلى أن قوات الجيش منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المكان لنقل المصابين، وأطلقت النار صوبها.

وأكدت المصادر أن ثلاثة شبان آخرين قتلوا بالمنزل الذي قصفته القوات الإسرائيلية،

وأظهر مقطع فيديو إعدام الجيش الإسرائيلي لشاب وهو مصاب وملقى على الأرض يستنجد لإسعافه.

ومنذ بدء العملية العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، سقط 540 مواطنا قتيلا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، بينهم 133 طفلا، وأصيب أكثر من 5200 آخرين.

وفي غزة أعلنت وزارة الصحة في القطاع أن حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي تجاوزت 37 ألف قتيل أغلبهم من النساء والأطفال بالإضافة إلى إصابة نحو 84 ألف شخص.

المصدر: وفا