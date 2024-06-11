"طاقة" الإماراتية تنسحب من صفقة استحواذ مشتركة على "ناتورجي" الإسبانية

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" القابضة اليوم الثلاثاء أنها تراجعت عن عرضها شراء حصة تزيد عن 40% في شركة Naturgy المورد الرئيسي للغاز في إسبانيا.

وقالت شركة "طاقة" في بيان رسمي إن المباحثات بهذا الصدد "انتهت والصفقة لن تتم".

وأكدت شركة "كرايتيريا كايكسا" الاستثمارية القابضة المساهمة في بنك "لا كايكسا" الإسباني والتي تمتلك 26.7% في "ناتورجي" في بيان منفصل أنّ محادثاتها مع "طاقة" انتهت "من دون التوصل إلى أي اتفاق".

وكررت دعمها لـخطة التحول التي وضعتها "ناتورجي"، وقالت إنها بدأت مناقشات للعثور على شركاء محتملين لتسريع خطة التحول في مجال الطاقة المخطط لها من قبل المجموعة الإسبانية.

ولم يحدد أي من "طاقة" أو "كرايتيريا كايكسا" الأسباب التي دفعتهما إلى إنهاء المفاوضات، لكن تقارير إعلامية إسبانية قالت إن المحادثات فشلت بسبب خلافات في تقييمهما لقيمة المجموعة الإسبانية.

وكان استحواذ "طاقة" على أسهم "سي في سي" و"جي آي بي" في "ناتورجي" في حال تمامه سيجبرها على تقديم عرض للاستحواذ على كل أسهم "ناتورجي".

وتسببت نهاية المناقشات في انخفاض أسهم "ناتورجي" بأكثر من 12% في أواخر التعاملات الصباحية في سوق الأسهم الإسبانية.

وقد حقّقت "ناتورجي" أرباحا صافية قدرها مليارا يورو في عام 2023، بزيادة 20% عن العام السابق، حين عوض الأداء القوي في مصادر الطاقة المتجددة، وخصوصا الهيدروجين الأخضر، انخفاض أسعار الطاقة.

وقال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" في وقت سابق إن الجزائر ستوقف تسليم الغاز إلى شركة ناتورجي الإسبانية إذا قررت بيع أسهمها لشركة أخرى.

وقال متحدث باسم الشركة لرويترز: "وقعت ناتورجي عقود توريد (الغاز) أو دفع (غرامة إذا لم تستورده) حتى 2032 مع الجزائر".

وأضافت "ناتورجي ليست جزءا من أي مفاوضات بشأن المساهمة في الشركة، كما هو واضح في الحقائق ذات الصلة المنشورة في ذلك الوقت".

المصدر: أ ف ب