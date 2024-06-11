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السفارة الروسية لدى الدنمارك: اعتقال مواطنة روسية استفزاز وقح ونطالب بالإفراج عنها

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السفارة الروسية لدى الدنمارك: اعتقال مواطنة روسية استفزاز وقح ونطالب بالإفراج عنها
AFP
كوبنهاغن
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وصف السفير الروسي في الدنمارك فلاديمير باربين اعتقال مواطنة روسية في كوبنهاغن بأنه استفزاز وقح من الاستخبارات الدنماركية، مؤكدا أن السفارة تطالب بالإفراج عنها على الفور.

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وقال باربين في حديث لوكالة "تاس": "إنه استفزاز وقح ومخز من قبل الاستخبارات الدنماركية من أجل تخويف مواطنينا وتشويه سمعة منظماتهم العامة التي تقوم بالحفاظ على اتصالاتهم مع الوطن".

وأضاف: "تطالب السفارة السلطات الدنماركية بالإفراج الفوري عن مواطننا".

وفي وقت سابق من هذا اليوم أفادت قناة Danmarks radio الدنماركية، نقلا عن المخابرات الدنماركية (PET)، باعتقال مواطنة روسية في كوبنهاغن للاشتباه في "مساعدة جهاز الاستخبارات الروسي".

المصدر: تاس

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