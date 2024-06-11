مالاوي: تواصل البحث عن طائرة نائب الرئيس المختفية

قال قائد قوات الدفاع في مالاوي، الجنرال بول فالنتينو فيري، إن أكثر من 200 جندي يشاركون في البحث عن الطائرة التي كان يستقلها نائب الرئيس وتسعة آخرون، والتي اختفت يوم أمس الاثنين.

وأضاف الجنرال أن "الجنود يقومون بتمشيط غابة تشيكانجاوا (شمالي الدولة الإفريقية)، وتبلغ مساحتها 50 ألف هكتار بحثا عن الطائرة المفقودة التي تقل نائب الرئيس ساولوس تشيليما وتسعة آخرين".

وأضاف أن "عمليات البحث والإنقاذ تعرقلت بسبب الغابات الكثيفة والضباب مما أثر على الرؤية الأرضية، ولكن لا تزال عمليات البحث مستمرة".

MDF commander General Paul Valentino Phiri says the missing plane has not yet been found and the search is ongoing.



He says 200 plus soldiers are on the ground. The police, forestry officers and others are also part of the search pic.twitter.com/PjMQWuqRKj — NationOnline (@NationOnlineMw) June 11, 2024

ولا يزال جيش مالاوي يبحث عن الطائرة، ويطلب من الناس "عدم نشر معلومات مضللة"، وفق شبكة "سي إن إن".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنه "تم العثور على حطام الطائرة في الغابة ولم يكن هناك ناجون".

وكانت رئاسة جمهورية مالاوي أعلنت أمس الاثنين، عن اختفاء الطائرة التي كانت تقل نائب الرئيس ساولوس تشيليما و9 أشخاص آخرين من على شاشات الرادار.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن "طائرة تابعة لقوات المسلحة اختفت من على شاشات الرادار" بعد مغادرتها العاصمة ليلونغوي الدولي.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن "المخاوف من وفاة نائب رئيس مالاوي ساولوس تشيليما أثناء هبوط اضطراري في غابة تشيكانجاوا تتزايد بعد أن فشلت مروحيته في الهبوط في المطار صباح الاثنين".

المصدر: "وكالات"