محادثات بين لافروف وفيدان على هامش اجتماع "بريكس" في نيجني نوفغورود

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثات مع نظيره التركي هاكان فيدان على هامش اجتماع وزراء خارجية بلدان مجموعة "بريكس" المنعقد بمدينة نيجني نوفغورود الروسية.

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وأفادت "تاس" بأن الوزيرين تبادلا التحية بحرارة قبل بداية الاجتماع، وقال فيدان إنه وصل من موسكو قبل ساعة فقط.

من جانبه أعرب لافروف عن أمله في أن تكون اللقاءات مع نظيره التركي في موسكو مفيدة.

ثم استمرت المحادثات التركية الروسية وراء الأبواب المغلقة.

وقال فيدان خلال زيارته إلى الصين في 4 يونيو الجاري إن بلاده ترغب بالانضمام إلى مجموعة "بريكس".

وتستضيف مدينة نيجني نوفغورود الواقعة وسط روسيا يومي 10 و11 يونيو الجاري اجتماعاع لوزراء خارجية بلدان مجموعة "بريكس". وهذا أول اجتماع لوزراء خارجية المجموعة بعد توسعها في بداية العام الجاري.

المصدر: تاس