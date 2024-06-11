نفوق مئات الحيوانات في حريق بسوق تايلاندي شهير بالعاصمة (فيديو)

اجتاح حريق أحد أشهر أسواق تايلاند، صباح اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى نفوق مئات الحيوانات في أقفاص العرض، بما في ذلك الجراء والثعابين والطيور والأرانب.

ووفقا لمكتب إدارة العاصمة بانكوك، دمر حريق سوق تشاتوتشاك أكثر من مائة متجر في منطقة الحيوانات الأليفة.

وقال المسؤولون إن الأمر تطلب نحو ساعة للسيطرة على الحريق. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية.

وحطمت فرق الإنقاذ في الموقع الأبواب المعدنية للمتاجر لإخراج الحيوانات التي نجت من الحريق.

وصرح عمدة بانكوك، تشادتشارت سيتيبونت، الذي زار موقع الحريق بعد إخماده، بأن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق.

ويعد سوق نهاية الأسبوع مترامي الأطراف عامل جذب سياحي ضخم، يجذب المتسوقين من جميع أنحاء العالم للتردد على مئات المتاجر والأكشاك لشراء سلع تتراوح من الطعام والشراب إلى الملابس والأثاث والنباتات والكتب والحيوانات الأليفة.

وغالبا ما تتهم منظمات الحياة البرية بعض البائعين بالتورط في الاتجار بالأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، مثل السلاحف المائية والسلاحف البرية والطيور.

المصدر: AP + RT