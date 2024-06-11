كاراكاس تجدد رغبتها في الانضمام إلى "بريكس"

أكد وزير خارجية فنزويلا إيفان جيل بينتو لنظيره الروسي سيرغي لافروف تطلع بلاده للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، مشيرا إلى بذل المجموعة جهودا كبيرة لبناء نظام عالمي جديد.

وقال الوزير الفنزويلي خلال المحادثات مع لافروف على هامش اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في مدينة نيجني نوفغورود: "بالنيابة عن الرئيس (الفنزويلي) نيكولاس مادورو، أشكركم على دعوة روسيا للعمل كأصدقاء لمجموعة بريكس اليوم".

وأضاف: "هذا شرف كبير لنا، فرصة إعلان إرادتنا، إرادة فنزويلا، للانضمام إلى هذا التكتل المهم، الذي يبذل جهودا كبيرة لإنشاء نظام عالمي جديد يقوم على الرغبة في رفاهية شعوبنا".

يوم أمس قال الوزير لافروف إن عدد الراغبين في التعاون مع "بريكس" و"منظمة شنغهاي للتعاون" ينمو بشكل مطرد، وتتسع دائرة التفكير المماثل لموسكو وبكين حول العالم.

المصدر: تاس