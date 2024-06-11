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الخارجية الأمريكية: تعرض أربعة محاضرين أمريكيين بجامعة صينية لهجوم بسلاح أبيض

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الخارجية الأمريكية: تعرض أربعة محاضرين أمريكيين بجامعة صينية لهجوم بسلاح أبيض
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قال مسؤولون في كلية كورنيل الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية إن أربعة من محاضريها الذين يقومون بالتدريس في جامعة بيهوا شمال شرقي الصين تعرضوا لهجوم طعن بسكين في حديقة عامة.

وصرح رئيس كلية كورنيل، جوناثان براند، في بيان بأن المحاضرين تعرضوا للهجوم أثناء وجودهم في الحديقة مع أحد أعضاء هيئة تدريس جامعة بيهوا، التي تقع في جزء ناء من مدينة جيلين الصناعية.

وأعلنت الخارجية في بيان أنها تلقت تقارير عن عملية الطعن، وأنها تتابع الوضع.

لم تتضح التفاصيل حول مدى إصابات المحاضرين، وما إذا كان الهجوم استهدافيا أم عشوائيا.

وقالت المتحدثة باسم كورنيل، جين فيسر، في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الكلية لا تزال تجمع معلومات حول الواقعة.

وفرضت حالة من التكتم على أخبار الهجوم في الصين، ولم تنشر وسائل الإعلام الإخبارية أي معلومات عن الواقعة، لكن بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي نشرت تقارير إعلامية أجنبية عنها.

المصدر : AP

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