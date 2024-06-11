أوزبكستان.. تسرب المياه من سد كهرومائي وسط دعوات للسكان بالبقاء في منازلهم (فيديوهات)

وقع تسرب قوي للمياه في سد خزان "خيزوراك" الكهرومائي في مقاطعة كشكاداريا في أوزبكستان أثناء أعمال هندسية وفنية لتدشين فتحة تسريب إضافية على الجانب الأيسر من سد الخزان.

ودعت السلطات المحلية في المنطقة، المواطنين إلى عدم القلق أو تصديق الشائعات خاصة وأن مقاطع فيديو أظهرت ارتفاعا كبيرا في منسوب النهر بعد عملية تسرب المياه. وأكدت لهم أنه لا يوجد خطر جدي وطلبت منهم عدم مغادرة منازلهم.

وقالت وزارة الطوارئ الأوزبكية في بيان: "اليوم 10 يونيو، خلال الأعمال الهندسية والفنية لافتتاح نفق إضافي على الجانب الأيسر من سد خزان خيزوراك، تم تسجيل تسرب للمياه".

وأشار البيان إلى أنه من أجل تجاوز عواقب الحادث، تم تشكيل مقر عملياتي من عدة مسؤولين محليين مع ممثلين عن وزارة الداخلية وغيرها حيث يتم اتخاذ جميع التدابير الهندسية اللازمة باستخدام معدات خاصة".

وأكدت الطوارئ أن "الوضع تحت سيطرة ولم يتضرر الخزان. كما لم يصب أو يقتل أي أحد".

ويقع خزان "خيزوراك" على نهر "أكسو" وتم تشييده سنة 1988 بغرض تخزين المياه لأغراض الري. وتصل القدرة التخزينية الإجمالية له 170 مليون متر مكعب.

المصدر: تاس