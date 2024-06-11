الخارجية الروسية: واشنطن تحاول الانتقام لخسارتها في أفغانستان

اعتبر مدير الدائرة الآسيوية الثانية لوزارة الخارجية الروسية ضمير كابولوف أن الولايات المتحدة تحاول الانتقام لخسارتها في أفغانستان وهروبها منها من خلال الإضرار بحركة "طالبان".

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وقال كابولوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "إنها (الولايات المتحدة) تعمل (لزعزعة الاستقرار في أفغانستان) بطرق مختلفة. أولا، يستخدم الأنجلوسكسونيون... قدرات مخابراتهم وهيئات أخرى بالوكالة لتمويل المنظمات الإرهابية مثل داعش وسلسلة من (المنظمات المماثلة) الأخرى، ويحاولون بهذه الطريقة إلحاق ضرر بحركة طالبان في محاولة لإجبارها على الخضوع".

وأضاف: "لم تقبل الولايات المتحدة خسارتها وهروبها من أفغانستان وتحاول الانتقام لعارها بكل الطرق الممكنة".

وكثفت حركة طالبان في بداية أغسطس عام 2021 هجومها على القوات الحكومية الأفغانية ودخلت كابل في 15 أغسطس وفي اليوم التالي أعلنت انتهاء الحرب. وخلال الأسبوعين الأخيرين من شهر أغسطس جرت عملية إجلاء جماعي لمواطني الدول الغربية والأفغان المتعاونين معهم من مطار كابل الذي كان تحت حماية الجيش الأمريكي. وفي ليلة 31 أغسطس غادر الجيش الأمريكي مطار كابل، الأمر الذي يرمز نهاية لنحو 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.

المصدر: نوفوستي