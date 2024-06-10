قضية هانتر بايدن.. هيئة المحلفين تؤجل إصدار القرار

أنهت هيئة المحلفين جلستها للنظر في قضية نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن، يوم الاثنين، دون أن تصدر أي قرار.

وأفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية بأن هيئة المحلفين بدأت بالنظر في القضية قبل ساعة من انتهاء جلسة المحكمة في نيويورك، يوم الاثنين.

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ومن المقرر استئناف المرافعات في قضية هانتر بايدن غدا الثلاثاء.

يذكر أن هانتر بايدن يتهم بانتهاك قواعد حيازة الأسلحة، حيث أخفى إدمانه على المخدرات أثناء شراء مسدس.

ويواجه بايدن الابن تهما جنائية في قضية أخرى بولاية كاليفورنيا، حيث يتهم بالتهرب الضريبي.

وجدير بالذكر أن هانتر بايدن دفع ببراءته في القضيتين.

المصدر: سي إن إن