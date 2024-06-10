وزير خارجية إسرائيل يناقش مع نظيره الأمريكي الحرب في غزة وقضية الرهائن و"محاربة التهديد الإيراني"

قال وزير الخارجية يسرائيل كاتس مساء اليوم الاثنين، أن لقاءه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "كان جيدا".

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في ختام لقائه مع بلينكن في إسرائيل، أوضح كاتس أنهما ناقشا "عددا من القضايا، بما في ذلك الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن ومحاربة التهديد الإيراني"، مضيفا: "سنواصل التعاون".

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن شدد خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أهمية وجود خطة لما بعد الحرب في قطاع غزة.

وأكد بلينكن لنتنياهو، بحسب "سي إن إن"، أن الولايات المتحدة وزعماء العالم الآخرين "سيقفون وراء اقتراح إطلاق سراح المحتجزين والوقف الفوري لإطلاق النار في غزة".

كما أكد بلينكن خلال الاجتماع "التزام الولايات المتحدة الصارم بدعم أمن إسرائيل، بما في ذلك من خلال ضمان عدم تكرار هجوم على غرار السابع من أكتوبر أبدا".

وجاء في بيان عن نتائج الاجتماع نقلته "سي إن إن" أن "بلينكن أطلع رئيس الوزراء على الجهود الدبلوماسية الجارية للتخطيط لفترة ما بعد الحرب، مؤكدا على أهمية تلك الجهود لتوفير السلام والأمن والاستقرار على المدى الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء". وأضاف البيان أن بلينكن أكد أيضا على أهمية منع انتشار وتوسع رقعة الصراع.

وحث وزير الخارجية الأمريكي في وقت سابق، زعماء منطقة الشرق الأوسط على الضغط على حركة "حماس" للموافقة على اقتراح وقف إطلاق النار لوقف القتال في غزة.

المصدر: وكالات