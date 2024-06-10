لافروف يلتقي نظيره السعودي على هامش اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"

التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بنظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود على هامش اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في مدينة نيجني نوفغورود الروسية.

وقال لافروف في افتتاح الاجتماع: "من الرائع وصولكم الآن، لقد افتقدناكم منذ الصباح، لكنني متأكد من أنه تم إخباركم بالمناقشات التي جرت".

بدوره، شكر وزير الخارجية السعودي نظيره الروسي على الاستقبال في المدينة الجميلة. وقال لافروف: "قبل 10 سنوات، أتذكر أن نيجني نوفغورود كانت مختلفة تماما".

ووصل وزير الخارجية السعودي إلى مدينة نيجني نوفغورود بعد ظهر اليوم الاثنين ولم يشارك في جلسة وزراء خارجية مجموعة "بريكس" التي عقدت بعد الظهر.

وهذا الاجتماع الثنائي هو الحادي عشر خلال يوم واحد لرئيس السلك الدبلوماسي الروسي. فقبله عقد لافروف اجتماعات مع زملائه من الصين ومصر والبرازيل وجنوب إفريقيا وإثيوبيا وإيران وتايلاند ولاوس وسريلانكا وكازاخستان.

وينعقد مجلس وزراء خارجية دول "بريكس" في نيجني نوفغورود في الفترة من 10 إلى 11 يونيو. وهذا هو الاجتماع الأول لرؤساء وكالات الشؤون الخارجية "العشر" بعد توسع "البريكس".

المصدر: RT