 
مباشر

مقتل شخص جراء انفجار في مصنع أسلحة في بولندا

أخبار العالم

مقتل شخص جراء انفجار في مصنع أسلحة في بولندا
AFP
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xpo6

لقي شخص مصرعه جراء انفجار وقع في مصنع أسلحة تابع لشركة .Mesko S.A في مدينة سكارجيسكو-كامينا في جنوب شرق بولندا.

إقرأ المزيد
"دير شبيغل": حريق مصنع ديهل الألماني لم يؤثر على إنتاج أنظمة الدفاع الجوي IRIS-T

وقالت مديرة المصنع إيلجبيتا شرينيافسكايا في حديث لإذاعة RMF24: "وقع عندنا انفجار في مركز للوقود الصاروخي تم تدشينه منذ عدة سنوات".

وأضافت أن 3 أشخاص كانوا موجودين في الغرفة التي وقع فيها الانفجار، مشيرة إلى أن أحدهم غادر الغرفة بشكل مستقل، فيما تلقى الآخران المساعدة الطبية، غير أن أحد الجرحى توفي لاحقا متأثرا بجروحه.

ولم تقدم أي تفاصيل أخرى حول ملابسات الحادث وأسبابه.

ووفقا للمعلومات المنتشرة في موقع شركة .Mesko S.A، تقوم الشركة بإنتاج أنظمة Piorun وGrom الصاروخية وكذلك أنظمة Spike-LR المضادة للدبابات وأنظمة Jack-S المنتقلة المخصصة لضرب المدرعات والأجهزة الطائرة على ارتفاعات منخفضة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي