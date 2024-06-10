مقتل شخص جراء انفجار في مصنع أسلحة في بولندا

لقي شخص مصرعه جراء انفجار وقع في مصنع أسلحة تابع لشركة .Mesko S.A في مدينة سكارجيسكو-كامينا في جنوب شرق بولندا.

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وقالت مديرة المصنع إيلجبيتا شرينيافسكايا في حديث لإذاعة RMF24: "وقع عندنا انفجار في مركز للوقود الصاروخي تم تدشينه منذ عدة سنوات".

وأضافت أن 3 أشخاص كانوا موجودين في الغرفة التي وقع فيها الانفجار، مشيرة إلى أن أحدهم غادر الغرفة بشكل مستقل، فيما تلقى الآخران المساعدة الطبية، غير أن أحد الجرحى توفي لاحقا متأثرا بجروحه.

ولم تقدم أي تفاصيل أخرى حول ملابسات الحادث وأسبابه.

ووفقا للمعلومات المنتشرة في موقع شركة .Mesko S.A، تقوم الشركة بإنتاج أنظمة Piorun وGrom الصاروخية وكذلك أنظمة Spike-LR المضادة للدبابات وأنظمة Jack-S المنتقلة المخصصة لضرب المدرعات والأجهزة الطائرة على ارتفاعات منخفضة.

المصدر: تاس